CROTONE - In ragione delle dubbie previsioni metereologiche ed in particolare della possibilità di vento, l’appuntamento per oggi, 11 febbraio, sul lungomare di Crotone è rimandato al prossimo martedì 13 febbraio, sempre alle ore 10:30.

Lo comunica l'amministrazione comunale che ha seguito le indicazioni della Protezione Civile Regionale che ha emesso, nella serata di ieri, il bollettino meteo, livello di Allerta Giallo, per l'11 febbraio dalle ore 00.00 alle ore 24.00.