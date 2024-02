Rimandata la festa di carnevale a Cirò Marina, la protezione civile avverte: 'Possibili piogge'

CIRO' MARINA - Rimandato anche l'evento del carnevale in piazza della provincia. Dopo il bollettino della Protezione Civile Regionale, che ha comunicato una perturbazione in movimento, che non esclude pioggia, il sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari ha deciso di annullare la festa dell'11 febbraio.

L'evento quindi avrà luogo domenica 18 febbraio.

"Una scelta non facile ma necessaria - scrive in una nota Ferrari - è guidata dalla volontà di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e di evitare qualsiasi potenziale situazione di pericolo o disagio".