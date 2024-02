Sanremo, a Loredana Bertè il 'premio della Critica' realizzato da Michele Affidato

“Ho sempre sperato che il Premio della Critica, in qualche edizione del Festival lo potesse vincere Loredana Berté, premio che nelle scorse edizioni aveva solo sfiorato, e tanto desiderato. Finalmente è arrivato ed è stato bello vedere la Bertè che durante la consegna, con tanta gioia ha detto: “questo premio mi è sempre sembrato irraggiungibile, Mimì l’abbiamo portato a casa!”. A dichiararlo è l'orafo crotonese Michele Affidato che ha realizzato anche per la 74esima edizione del Festival il “Premio della Critica”. Questo consiste in una scultura galvanizzata in oro e argento ed è composta da un leone che si appoggia ad una chiave di violino, con alla base una composizione di fiori in argento, dove sono state incastonate pietre di topazi azzurri. L'articolo completo è disponibile sull'edizione de Il Crotonese di domani, 13 febbraio, in edicola e versione digitale.