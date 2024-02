Scandale, il carnevale in piazza di Candelnight è stato un successo

SCANDALE - Nonostante le condizioni meteo avverso con il patrocinio dell’amministrazione comunale si è svolto il Carnevale 2024 nel centro Polifunzionale. L'evento è stato organizzato dall’associazione Candelnight - quando le fiamme diventano arte. Tanti gli spettatori ma, soprattutto, molti partecipanti che hanno vissuto lo spirito carnevalesco tra danze, scherzi e tanto divertimento. "Ringrazio i partner che hanno contribuito economicamente a realizzare l’evento - ha dichiarato il presidente Carvelli Martino -. Duranrte la serata abbiamo premiato anche Andrea Brescia come socio onorario, per il suo costante e immediato impegno, e gli si è riconosciuto il merito del suo intervento concreto". Tra dolci, bolle, trampolieri e magia i partecipanti hanno avuto l’occasione di vincere una crociera MSC sul mediterraneo per due persone.