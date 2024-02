Serie C, tra Crotone e Benevento un deludente 0-0 allo Scida

fabio fiore

Le aspettative inducevano ad attendersi altri contenuti. Ma non è aria, e dopo aver mostrato le prime crepe rallentando l’andatura monstre che aveva generato il rilancio, il Crotone si conferma in affanno aggiungendo un’altra tappa senza l’acuto. Sono quattro consecutive, un bilancio magro e amaro, che ha avuto l’effetto di spegnere le velleità più nobili. Certo, restano i playoff quale rifugio secondario, e per afferrarli anche nella quota più privilegiata servirà alzare nuovamente il livello. Perchè il Crotone osservato contro il Benevento è lontano parente di quello che potrebbe pungere in modo concreto e incisivo.

L’andatura inarrestabile della Juve Stabia, ma soprattutto quella appesantita e incostante del Crotone (ma anche delle altre concorrenti, eccetto il Picerno) nelle ultime settimane ha relegato a ‘semplice’ scontro da playoff il faccia a faccia contro il Benevento, storicamente un match di fascino e tradizione ma che conserva intatte anche nella sua nuova uscita aspettative e ambizioni.

LA PARTITA

Le continue defezioni che stanno colpendo in maniera sistematica la retroguardia impongono scelte ancora una volta inedite per Zauli, che per l’occasione vara un terzetto composto da Rispoli, Battistini e Crialese. Fuori uso Papini e Altobelli, il tecnico può però contare sul rientro graduale di Bove e Gigliotti, convocati ma prudenzialmente in panchina. In mezzo al campo il forfait di Vinicius ‘obbliga’ a scelte altrettante forzate. E così c’è spazio per Vitale, Zanellato e D’Ursi con Tribuzzi e Giron sugli esterni. In attacco conferma scontata per il tandem Gomez e Tumminello, alla ricerca del gol perduto nelle ultime settimane.

l’impatto

Dai blocchi di partenza spuntano due squadre che imprimono un discreto ritmo, anche se la qualità lascia abbondantemente a desiderare. Zanellato si piazza in cabina di regia, e tenta di dare ordine e geometrie. Sul fronte opposto il Benevento dell’ex Auteri tiene alto il baricentro sfidando a testa alta i rossoblù. Le emozioni latitano, e la prima si materializza con un succoso traversone per la testa di Tumminello che conferma il suo periodo di scarso feeling con la porta spedendo fuori. Il Benevento col passare dei minuti alza pressione e intensità e crea un bis di pericoli che il Crotone riesce a sventare anche con l’ausilio della fortuna. Sulla prima conclusione di Masciangelo è il palo a graziare Dini, sulla seconda è lo stesso portiere a dire di no neutralizzando una velenosa conclusione dal limite. Il Crotone in questa fase annaspa ma è comunque dentro il match anche se deve fare i conti con il guaio muscolare che costringe Tumminello alla resa. In campo Comi, che ha subito l’occasione di incornare ma l’impatto con la sfera non è quello auspicato e la palla si perde alta.