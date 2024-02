VIDEO - Autonomia differenziata, a Crotone sit-in dei sindaci per dire no alla legge che accentua il divario nord-sud

CROTONE - L’Associazione dei Comuni Italiani (Anci) si è fatta promotrice di un sit-in dinanzi la Prefettura di Crotone contro la proposta di legge sull’autonomia differenziata. Nella mattina del 13 febbraio, infatti, otto sindaci della provincia si sono recati dalla Prefetta Franca Ferraro per sottoporre alla sua attenzione un documento, a loro firma, da portare poi in Consiglio dei Ministri. L’Anci Calabria, guidata dalla sindaca di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro, non ha un colore politico, e rappresenta solo i sindaci e istanze redatte nel documento; si chiede dunque una adeguata copertura finanziaria per i Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep) che, se non in equilibrio, andrebbero ad accentuare ancor di più il già grande divario tra le regioni del nord e quelle del sud Italia. Presenti al sit-in -che nello stesso giorno si estendeva a tutta la Regione Calabria ed anche a livello nazionale - il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce unitamente alla sindaca di Isola Capo Rizzuto, Mariagrazia Vittimberga, il sindaco di Casabona Francesco Seminario, Carmine Barbuto primo cittadino di San Mauro Marchesato, Pietro Falbo di Melissa, il vice sindaco di Belvedere Spinello, Pietro Basile, Lucio Giordano di Santa Severina e Antonio Barberio sindaco di Scandale.

“Stamattina siamo stai ascoltati dal prefetto che si è fatta carico di mandare il documento al Ministero ed ha accolto le nostre istanze – ha dichiarato la sindaca di Isola Capo Rizzuto, Mariagrazia Vititmberga -. Il documento è stato redatto dall’Anci dove viene sollevato il problema dell’autonomia differenziata in particolar modo sui Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) perché, se non si mette tutto in riequilibrio, si rischia che la differenza che già c’è tra nord e sud possa essere ancora più marcata. Chiediamo una maggiore attenzione nei confronti dei territori. I Lep non devono essere tarati in base alla spesa storica ma in base agli oggettivi bisogni dei territori”. La protesta pacifica dei sindaci si pone come obiettivo di far luce sui reali bisogni del territorio del Mezzogiorno.

“La proposta rischiamo che diventi legge a breve – spiega il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce - e senza nessuna copertura finanziaria dei Lep, il divario tra nord e sud non può che aumentare. Quando parliamo di Lep in pratica ci riferiamo a meno trasporto pubblico locale, meno asili nido, meno sanità, meno istruzioni, e al pericolo di queste gabbie salariali che accentuerà ancora il divario tra nord e sud. Noi sappiamo le difficolta che viviamo quotidianamente – dice Voce - e in questi due tre anni ho avuto difficoltà per avviare il trasporto scolastico, e sapere che la difficoltà può aumentare ancora, non può che dispiacere”. Ad essere penalizzati dunque saranno tutti i comuni e, a tal proposito, Voce precisa: “Stiamo parlando di assicurare ai cittadini quelle prestazioni essenziali e non faremo cittadini di serie A e cittadini di seria B, perché il rischio è che chi lavora nelle regioni del nord avrà dei benefici e delle prestazioni sanitarie diverse e superiori rispetto a quelle che abbiamo qui al sud”.