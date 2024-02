Si finge carabiniere e tenta di derubare anziana in casa. Acciuffato dai poliziotti

Si è finto carabiniere e ha tentato di truffare un'anziana donna crotonese chiedendole soldi o, in alternativa, i preziosi che aveva in casa, ma proprio quando il raggiro era quasi riuscito la vittima ci ha ripensato e non gli è rimasta che la fuga. Protagonista un giovane napoletano di 22 anni che è stato arrestato dagli agenti della squadra Volanti della questura con le accuse di tentata estorsione, rapina e lesioni.

La vicenda ha avuto origine da una telefonata ricevuta da una anziana donna di Crotone da parte di un soggetto qualificatosi come carabiniere. Al telefono l'uomo ha raccontato che il fratello della donna era rimasto coinvolto in un incidente e che per questo sarebbe finito in carcere. Il truffatore ha quindi chiesto alla signora la somma di seimila euro per la liberazione del fratello. Mentre la telefonata era ancora in corso, alla porta dell'anziana signora si è presentato un giovane uomo il quale, dopo essere entrato in casa furtivamente, ha chiesto all'anziana la somma di denaro pattuita al telefono o, in mancanza, i monili d’oro presenti in casa. Monili che la vittima, di tutta fretta, si è apprestata a recuperare e ad adagiare sul tavolo, pronti per essere consegnati al giovane. Improvvisamente, però, la donna ha cambiato idea decidendo di non consegnare più i gioielli all’uomo, il quale, a quel punto, le ha afferrato il braccio, impossessandosi con la forza della refurtiva.

Per sua sfortuna, tuttavia, proprio in quel frangente ha fatto ingresso nell’appartamento il fratello dell'anziana il quale, essendosi reso conto di quanto stava accadendo, ha tentato di bloccare il malfattore. Il giovane, vistosi scoperto, ha aggredito il fratello della vittima e, dopo aver abbandonato il sacchetto contenente gran parte dei gioielli, è uscito dall’appartamento, allontanandosi frettolosamente. Nel frattempo la vittima ha chiamato il 113, fornendo la descrizione della persona che si era introdotta in casa sua, la quale è stata individuata subito a poche centinaia di metri dall’abitazione dagli agenti delle Volanti prontamente intervenuti, che hanno peraltro rinvenuto addosso al giovane parte della refurtiva.

Il 22enne è stato tratto in arresto, ed associato presso la locale casa circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.