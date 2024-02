Viabilità, giovedì 15 febbraio debutta la prima zona a traffico limitato del capoluogo

Il Comune ricorda che la Ztl interessa viale Cristoforo Colombo, con inizio dalla fine di piazza Marinai d'Italia (non compresa) e termine a piazza Berlinguer compresa; viale Antonio Gramsci, con inizio da piazza Berlinguer e termine a piazzale Ultras (non compreso); via Poggioreale nel tratto compreso tra viale Cristoforo Colombo e via Interna Marina. Inoltre, che con ulteriore ordinanza, in considerazione dell'avvio della zona a traffico limitato, è stato istituito il senso unico di marcia (permanente) in via V Traversa Messina con ingresso da viale Cristoforo Colombo e direzione via Interna Marina.