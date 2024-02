Museo Pitagora, marmi romani sui fondali di Kroton, a lezione con l'archeologa Agnese Racheli

Giovedì 15 febbraio alle ore 18 appuntamento al museo e giardini di Pitagora con il corso di archeologia e storia organizzato dal Gruppo archeologico krotoniate in collaborazione con il consorzio Jobel. Agnese Racheli, archeologa e docente di Lettere al liceo scientifico Pitagora di Roma, relazionerà sul tema "l relitti del marmo: estrazione, trasporto e ideologia", un argomento di grande attualità per il territorio dal momento che i fondali marini di Crotone custodiscono un tesoro inestimabile di marmi di età romana che narrano storie affascinanti di commercio, arte e cultura.

Lo sforzo organizzativo è funzionale ad un preciso programma ideologico, che oltrepassa l'aspetto meramente funzionale o estetico del materiale per assumere, sulla scorta dei grandi sovrani ellenistici, un valore simbolico. Il marmo viene sottratto all'ostentazione privata per essere destinato, con un chiaro intento di propaganda, agli edifici pubblici, come espressione tangibile della magnificenza e del prestigio imperiale.