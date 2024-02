Aeroporti, da giugno a ottobre il volo Crotone-Torino di Ryanair

Come avevamo anticipato a gennaio scorso, Ryanair giovedì ufficializzerà l'operativo Crotone-Torino. Si tratta di 3 voli settimanali (mercoledì, venerdì e domenica) che prenderanno il via dal 2 giugno fino al 25 ottobre. La messa in vendita dei biglietti è attesa per giovedì dopo la conferenza stampa insieme al presidente della Regione Calabria con la quale saranno ufficializzati anche sette voli dall'aeroporto di Reggio Calabria. Il nuovo volo per Torino va ad aggiungersi a quelli per Milano-Bergamo, Bologna e Venezia- Treviso (dal 02 aprile 2024 al 26 ottobe 2024)