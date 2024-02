Poste Italiane, primo Caffè filatelico della provincia alla sede centrale di via Paternostro

Giovedì 15 febbraio è in programma con inizio alle ore 10 il primo Caffè filatelico della provincia di Crotone, organizzato dalla locale filiale di Poste Italiane. L'appuntamento per i collezionisti e per gli appassionati della filatelia, o anche semplicemente per coloro che sono interessati a trovare tutte le ultime novità dal mondo filatelico, è nel salone centrale dell'ufficio postale centrale di via Paternostro.