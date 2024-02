Cirò Marina, non rispettava le prescrizioni domiciliari. Giovane condotto in carcere

CIRO' MARINA - Prosegue l’attività preventiva e repressiva dei Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, che negli ultimi giorni, hanno condotto in carcere un ventiquattrenne di Cirò Marina che, già in detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, aveva ripetutamente violato le prescrizioni impostegli. "I Carabinieri - si legge in una nota - quotidianamente impegnati nei controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive, nel corso del mese di gennaio, avevano constatato che il giovane, sebbene autorizzato a lasciare la propria abitazione per ragioni sanitarie, per diverse volte aveva tardato – anche di un’ora - a farvi rientro. Ogni violazione - prosegue la nota - è stata immediatamente relazionata dai militari operanti all’Autorità Giudiziaria, che ha revocato il beneficio della detenzione domiciliare disponendo, per il ventiquattrenne, la reclusione in carcere".