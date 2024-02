Incendiata l'auto del segretario dell'Ordine degli avvocati

CROTONE - L'autovettura di proprietà dell'avvocato Giuseppe Albanese è stata incendiata poco dopo la mezzanotte del 15 febbraio. Albanese è un professionista del foro di Crotone specializzato in cause civili ed anche segretario dell'Ordine degli avvocati. L'auto, una Bmw X3, era parcheggiata sotto casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno spento le fiamme che nel frattempo avevano anche coinvolto un'altra auto parcheggiata accanto. L'incendio, anche per il modo con il quale ha interessato la vettura, appare doloso: il liquido infiammabile usato è stato sparso in quantità abbondante sullo sportello passeggero che è stato letteralmente liquefatto dal calore del fuoco.

L'ordine degli avvocati di Crotone, attraverso una nota della presidente Caterina Marano, ha espresso "sdegno per l'azione criminosa" ribadendo: "Nessuno di noi può restare in silenzio e indifferente ad azioni di tale natura, vile e spregevole, che colpiscono non solo personalmente un avvocato del foto crotonese, ma l'intera categoria professionale, sempre più esposta a rischi di una cultura prevaricatrice e violenta e irrispettosa di chi quotidianamente si mette al servizio degli altri nella legittima tutela dei diritti lesi. Ogni avvocato deve sentirsi colpito da gesti di tal fatta, troppo spesso rivolti a colleghi impegnati nell'esercizio di una professione vocata al rispetto delle leggi e alla tutela dei diritti".