Da venerdì si torna a sciare sulle piste di Lorica. Le abbondanti nevicate di questi ultimi giorni hanno consentito la riapertura delle piste Inferno 1 e Inferno 2. Un momento atteso da tutti gli sportivi dopo che le condizioni meteo avevano costretto il gestore, Ferrovie della Calabria, a chiuderle. In questi giorni i tecnici hanno lavorato per prepararle e metterle in sicurezza pronte per accogliere, da venerdì 15 febbraio, gli sciatori, grandi e piccoli.