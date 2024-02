Siccità nel Crotonese, attivato tavolo di crisi alla Regione, A2A: preserviamo le riserve

La produzione di energia idroelettrica è limitata in questo momento all'utilizzo degli apporti naturali di acqua evitando quindi di utilizzare le riserve. Lo ha comunicato A2A nel corso del primo incontro del gruppo di lavoro istituito su iniziativa della Regione per il monitoraggio costante della situazione critica e sempre più problematica per la perdurate siccità che grava sulla provincia di Crotone. L'incontro è stato convocato e presieduto dall’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo. Con lui, insieme ai vertici dei dipartimenti agricoltura e ambiente, anche i rappresentanti della Provincia e dei Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Rocca di Neto e Cirò Marina, oltre ai referenti del Consorzio di Bonifica, Sorical e A2A, la società di gestione dei bacini idrici silani.