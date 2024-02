Detenzione di marijuana, arrestato un uomo a Cerenzia

CERENZIA - Un uomo di 52 anni di origini lombarde ma residente a Cerenzia, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Caccuri, coadiuvati dai militari dell’Aliquota Operativa, per detenzione di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto a seguito di un controllo. I militari hanno fermato l’uomo a bordo di un’autovettura condotta da un suo conoscente. Il 52enne è apparso subito molto nervoso alla vista dei militari che insospettiti dal suo atteggiamento hanno effettuato una perquisizione personale, rinvenendo all’interno di una tasca del giacchino una bustina in plastica contenente 10 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione nell'abitazione dell'uomo ha permesso ai carabinieri di rinvenire, all’interno di una cassaforte, una busta in plastica contenente 48 grammi di marijuana, nonché un bilancino di precisione, bustine in plastica di varia grandezza utilizzate per il confezionamento e 310.00 Euro in contanti. I Carabinieri della Stazione di Caccuri, dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno della Procura presso il Tribunale di Crotone, hanno posto l’uomo agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.