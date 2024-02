Crotone, vigili del fuoco e 118 salvano vita ad un uomo ferito in casa

CROTONE - I vigili del fuoco di Crotone con un intervento molto complesso quanto 'spettacolare' hanno salvato una persona che era rimasta ferita in casa e non riusciva ad aprire la porta. L'intervento dei pompieri è avvenuto a seguito della chiamata dei vicini di casa dell'uomo che chiedeva aiuto da un appartamento al quarto piano di un palazzo sito in via Santa Croce. L'uomo era caduto a terra e non riusciva più a sollevarsi per poter aprire la porta, chiusa all’interno.