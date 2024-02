Nasce il primo “Club Aek Crotone - Amici del Sociale “, con eventi e incontri sul territorio

Sarà un'iniziativa importante per affrontare tematiche cruciali come quelle menzionate. Siamo onorati e sicuri che il club avrà un impatto positivo sulla comunità locale, offrendo supporto e vicinanza necessarie.

Il club AEK Crotone Amici del sociale, svolgerà una serie di attività per contribuire al benessere del territorio e della comunità. Ecco alcune azioni che intraprenderanno:

1. Sensibilizzazione e educazione: Organizzare eventi, workshop e incontri pubblici per sensibilizzare la comunità su questioni sociali importanti, come quelle menzionate in precedenza.