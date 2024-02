'Piazza idea', il concorso aperto a tutti per far rinascere il centro di Crotone

CROTONE - “La nostra volontà è di partire dal basso. Dalle scuole, gli artigiani, le associazioni locali, i comitati di quartiere che possano dare una visione d’insieme e mettere al centro il futuro di piazza Pitagora, per una rigenerazione sociale. Vogliamo una piazza dinamica che possa avere un vestito per ogni occasione”. A dichiararlo è Francesco Livadoti, presidente dell’Ordine degli architetti di Crotone che ha presentato, nella mattina del 16 febbraio presso la Casa della Cultura, il concorso dal titolo ‘Piazza idea.La piazza Pitagora che vorrei’ unitamente agli ordini professionali e alle associazioni di categoria. A supportare l’idea sono infatti l’Ordine degli architetti, degli ingegneri e dei periti industriali di Crotone insieme ad Ance, Cna, Collegio dei geometri, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria e Fenimprese.

“Dalla prima ora l’ordine degli architetti si è speso per poter svolgere questa fase di ascolto che abbiamo più volte richiesto all’amministrazione che è titolata a dover intervenire sulla piazza - spiega Livadoti -. Noi abbiamo le idee chiare su quello che bisogna fare sulla piazzama, ovviamente, non possiamo spingerci oltre quello che è il compito delle associazioni e degli ordini, ma vogliamo siano proprio i cittadini a dare una loro idea di come sarà la piazza. Questo concorso di idee premierà appunto l’idea migliore, poi prenderemo questo contenitore e lo daremo all’amministrazione comunale che ha preso un impegno: queste idee saranno alla base di quella che sarà la progettazione di piazza Pitagora". A valutare le proposte vi sarà una commissione appositamente scelta e anche dei premi: all'idea vincitrice un premio in denaro di 1000 euro; al secondo, terzo e quarto classificato 500 euro. La proposta dovrà dunque essere inviata all’indirizzo e-mail: idea-piazzapitagora@gmail.com entro le ore 24:00 del 10 marzo 2024. La rappresentazione dell’idea proposta dovrà avvenire tramite presentazione fino ad un massimo di tre elaborati formato A3 ed una relazione illustrativa di massimo due facciate formato A4. Per maggiori informazioni sarà possibile contattare infoidea-piazzapitagora@gmail.com.