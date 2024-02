Unical, medicina e chirurgia a Crotone, dall'accordo Eni i fondi per la gestione dell'immobile di via Iapigi

L'Amministrazione comunale ha deliberato la variazione che consente di attingere ai fondi dell'accordo Eni per finanziare i costi di gestione dell'immobile destinato ad ospitare il corso interateneo di medicina e chirurgia attivato all'Università della Calabria con l'Università Magna Grecia di Catanzaro. La spesa per i primi tre anni di corso, che Cosenza e Catanzaro hanno deciso di spostare da Rende a Crotone a partire dall'anno accademico 2024/2025, è di 40mila euro l'anno, per un totale di 120mila euro.

Sulla concessione in uso temporaneo e gratuito dell'immobile, l'originaria scuola dell'infanzia di via Iapigi attualmente in fase di riqualificazione ed ampliamento con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione, deve invece esprimersi il Consiglio comunale. L'Unical ha proposto una convenzione di nove anni, ma il Comune per adesso può solo garantire la copertura dei costi di gestione per tre anni, il resto è legato al rinnovo dell'accordo quinquennale con Eni che scade il 31 dicembre 2017.