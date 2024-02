Crotone, dall'illusione della rincorsa alla nuova regressione: una stagione di troppi alti e bassi

di FABIO FIORE Quattro pareggi e una sconfitta. Un gol appena all'attivo nelle ultime tre giornate e un rendimento al ribasso che ha frenato nuovamente lo slancio generato dal percorso avviato a metà ottobre che la sconfitta prenatalizia contro l'Avellino aveva messo in discussione. Poi la ripartenza scintillante del 2024 con la duplice affermazione contro Catania e Turris impreziosita da un 7-0 complessivo che lasciava supporre un'andatura in crescendo. Ed invece è avvenuto quello che sta accadendo sovente in una stagione intermittente del Crotone, fermatosi sul più bello, tra infortuni a catena, operazioni di mercato e una condizione declinante che hanno condizionato il rendimento. Con risultati e relativa classifica che ne hanno pagato dazio. Sfumato ormai definitivamente il primo posto, lontano 13 punti dopo essersi avvicinato a 6, il Crotone è stato nel frattempo risucchiato da Picerno, Avellino, Benevento, Casertana e Taranto finendo per divenire la settima forza del torneo. Certo, le distanze sono davvero risicate e tutto può succedere, ma ritrovarsi in un mese dall'ipotesi primato all'andatura nuovamente balbettante e un posto playoff da difendere con i denti, il passo è enorme.

Ma del resto questo è figlio proprio di un progetto stagionale con ambizioni masticate, e che in realtà il campo ha esposto nella sua naturale evoluzione, ossia con un Crotone in piena lotta playoff. Il rimpianto con l'edizione dello scorso anno si amplia, visto che quella versione sarebbe stata sufficiente planarla in questa stagione per ottenere il visto per la B. Ora la situazione è diversa, in un equilibrio assoluto non fosse per la Juve Stabia, che senza incantare è riuscito a creare un solco attraverso solidità e continuità.

Eppure il Crotone sembrava potesse insidiarla in quel principio di gennaio caratterizzato da prolificità e solidità ora interrotte da un vuoto offensivo inaspettato. I rossoblù restano il migliore attacco con 40 reti, ma le ultime uscite hanno 'sporcato' la media, a conferma di una involuzione generata da una condizione generale che non consente la fluidità e l'armonia delle scorse settimane. E in fondo cinque partite di fila di digiuno non sono un caso, seppure le ultime due siano arrivate contro Benevento e Picerno. Due pareggi quasi a specchio, con emozioni sfumate e tanta macchinosa applicazione. In compenso regge la difesa, grazie anche al contributo di Dini, in attesa che il Crotone si risintonizzi su quelle frequenze che avevano generato la rincorsa. Facendo leva su rientri importanti e sull'assemblaggio definitivo dei rinforzi invernale, ricreando un marchingegno funzionale e reddititio.