Karate, cinque medaglie per l'Akc alla Fase Regionale Cadetti

Domenica 11 febbraio 2024 al Palazzetto dello Sport di Pianopoli si è conclusa la Fase Regionale di Qualificazione al Campionato Italiano Cadetti (14/15 anni). La manifestazione ha visto una nutrita schiera di Atleti, provenienti da tutta la Calabria, che si sono confrontati per aggiudicarsi un posto sul podio e poter accedere alla finale nazionale. Tutto il team dell’AKC, convocato dal M° Rosario Stefanizzi e guidato dal Tecnico e Coach Angelo Arditi, ha ben figurato ed ha ottenuto i seguenti risultati:

ORO

Panunzio Priscilla (47kg)

Chiappetta Simone (78kg

De Seta Salvatore (+78kg)

ARGENTO

Franco Pietro (52kg)

BRONZO

Panunzio Priscilla (Kata)





Quinto posto nel kata per Franco Pietro, e buona prima esperienza per le giovani leve dell’AKC Gaju Amador Marian (52kg), Nicoletta Greta (54kg), Simbari Vittorio (70kg) e Zizza Andrea (52kg) che pur non salendo sul podio hanno contribuito al necessario punteggio per la classifica finale per società che ha visto l’ASD Accademia Karate Crotone centrare il podio al 2° posto nel kumite e al 3° nel kata.

Presente alla manifestazione il M° Enzo Migliarese Presidente del Comitato Regionale Fijlkam Calabria il quale, insieme ai componenti della Consulta Regionale Karate presieduta da Gerardo Gemelli e formata dai Maestri Luciano Dichiera, Viola Zangara, Francesco Bellino e Vincenzo Ruberto, hanno ringraziato lo staff Sanitario, lo staff organizzativo e gli Ufficiali di Gara per l’ottimo lavoro svolto, e concluso la manifestazione officiando alle premiazioni degli Atleti e delle Società.