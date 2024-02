Picerno-Crotone, Zauli: "Ci è mancato il guizzo, ma è stata una buona prestazione"

"Abbiamo creato alcune opportunità, ma ci è mancato il guizzo nel momento decisivo, che ci avrebbe permesso di tornare a casa con un successo importante". Lamberto Zauli analizza con lucidità il pareggio di Picerno, apprezzando la prova della sua squadra e ammettendo al tempo stesso la scarsa lucidità offensiva che nelle ultime settimane ha perso lo smalto consueto. "Sicuramente abbiamo creato meno rispetto al solito, ma questo anche merito della disposizione e organizzazione dei nostri avversari, che hanno dimostrato le loro qualità che la portano al secondo posto della classifica. Noi ci abbiamo provato, siamo venuti a giocare con i nostri consueti concetti. Ma è stata una partita equilibrata e combattuta, che però ha visto poche occasioni su entrambi i fronti. Siamo stati spessi vicino all'area ma senza trovare il guizzo. E' stata una partita equilibrata, abbiamo provato a metterli in difficoltà nel palleggio, ci è mancato la giocata risolutiva, ma potevamo fare meglio negli ultimi 20 metri.".

La fase realizzativa latita, ma Zauli non è preoccupato: "Siamo il migliore attacco del girone, ci può stare. Non sono affatto preoccupato di questo, naturalmente è un dato che vogliamo migliorare ritornando ai numeri che ci competono".

La classifica ha rallentato vistosamente l'andatura, ma anche questo non rappresenta un problema per l'allenatore: "C'è ancora molto da giocare, pensiamo di poter dare del filo da torcere e di potercela giocare. Abbiamo perso punti per strada che ancora gridano vendetta, soprattutto nelle ultime giornate. E che ci avrebbero permesso di stare più vicini alla Juve Stabia. Ma i ragazzi nano le qualità per agganciarsi a quello che stanno appena sopra noi. Questo è un campionato equilibrato. Le squadre che puntano ad arrivare prime sono a quattro cinque punti da noi. E dodici partite dalla fine non mi sento di dire che faremo solo i playoff. oggi siamo lì, noi faremo le nostre partite per vincere, la società ha allestito una squadra importante e competitiva, i ragazzi ci credono, la squadra è positiva e lotta su ogni pallone. Sono convinto che potremo fare delle vittorie importanti e agganciare le prime posizioni”

All'orizzonte la sfida contro il Taranto, la terza in sei giorni, tutte contro avversarie di pari livello. "Questo è il momento clou - spiega Zauil - in cui ci si giocano le posizioni per poi fare il rush finale. Le prossime quattro cinque partite faranno la differenza. Ci sono tantissimi scontri diretti, questo campionato ci dice che ci sono sette otto squadre che stanno facendo un ottimo ca. Lo ritengo il girone dei pareggi proprio perchè rispetto agli altri la classifica è più corta e bassa e la partita di oggi ne è la testimonianza. Ci sarà ancora tanto da giocare, ma a 12 giornate dalla fine non vogliamo arrivare a conclusioni precoci"