Operazione Glicine, annullata definitivamente ordinanza cautelare per Germinara

Il Tribunale del Riesame, con ordinanza depositata il 16 febbraio ha annullato la misura cautelare in atto disposta nell’operazione Glicine nei confronti dell’ex dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Crotone, Giuseppe Germinara. La decisione del Riesame è conseguente alla decisione della Corte di Cassazione che a gennaio aveva annullato l’ordinanza del gip distrettuale di Catanzaro relativamente alle accuse di turbativa d’asta nei confronti di Germinara. Nell’operazione Glicine, del 27 giugno 2023, infatti, Germinara era finito ai domiciliari perché accusato di associazione per delinquere semplice e turbativa d’asta. In particolare gli veniva contestato di far parte del comitato di affari “diretto e organizzato da soggetti politici, amministratori pubblici, imprenditori ed intermediari di imprese al fine di commettere una serie indeterminata e continua di delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare nell’ambito regionale calabrese e crotonese”. Secondo i magistrati Germinara si era messo a disposizione di Sculco per consentirgli il controllo sugli appalti e sulle nomine nel Comune di Crotone dove era stato nominato dirigente del settore Lavori pubblici. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro già il 19 luglio 2023, su ricorso presentato dagli avvocati Nicola Rendace del Foro di Cosenza e Mario Germinara del Foro di Crotone, aveva sostituito immediatamente la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici. Successivamente, la Corte di Cassazione, sezione sesta, il 9 gennaio 2024, esprimendosi sul ricorso proposto dall’avvocato Rendace, aveva annullato senza rinvio l’ordinanza limitatamente alle due accuse di turbativa d’asta “disponendo la cessazione della misura cautelare per tali reati”. Era invece stata annullata con rinvio al Tribunale del Riesame l’ordinanza relativa all’accusa di associazione a delinquere Il 16 febbraio il Tribunale del Riesame ha annullato definitivamente anche la misura cautelare in atto relativa all’associazione a delinquere. “Allo stato – scrivono in un comunicato gli avvocati Rendace e Germinara - in attesa della celebrazione del processo, è stata riconosciuta la mancanza di elementi di reità nei confronti dell’Ing. Germinara, per cui si esprime la più ampia soddisfazione per la decisione presa che ha riconosciuto l’estraneità dell’indagato per ogni ipotesi delittuosa, fiduciosi che l’eventuale processo, se sarà celebrato anche nei confronti del Germinara, potrà consacrare l’onestà del nostro assistito. Il Tribunale del Riesame- concludono i difensori di Germinara - non avendo individuato nel fascicolo di indagine della Procura altri elementi, o indizi, significativi, ha annullato definitivamente la misura cautelare. Un risultato importante per chi ha sempre creduto nell’operato trasparente e onesto di un professionista le cui qualità personali e morali - note a chi lo conosce - hanno trovato conferma dapprima dalla Suprema Corte di Cassazione ed oggi anche dal Tribunale del Riesame”.