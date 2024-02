Mesoraca, la polizia incontra gli alunni per una lezione su amicizia e tolleranza

I poliziotti della Questura di Crotone hanno fatto ritorno a Mesoraca (KR), presso la scuola primaria del plesso “Filippa” dell’Istituto comprensivo “Moro - Lamanna” di Mesoraca, per l’ultimo incontro programmato in quel centro, per quest’anno, per promuovere la legalità attraverso i temi dell’amicizia e della pace, per educare i bambini alla tolleranza, al rispetto, alla solidarietà e alla non violenza. Nel corso dell’incontro gli alunni hanno voluto omaggiare il personale della Polizia di Stato con uno spettacolo musicale sul tema trattato, esponendo, inoltre, gli elaborati creati per il concorso e ponendo loro delle domande sull’attività di Polizia.