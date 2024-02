Pallanuoto serie A2, l'Auditore Crotone superata in casa dall'Olympic Roma

Lo stop che non t'aspetti. Quello che frena la voglia di fuga della Rari Nantes e costringe a rivedere il progetto. Una sconfitta che coincide anche con la fine dell'inviolabilità della piscina Olimpionica, 'conquistata' dall'Olympic Roma al termine di una prova avvincente, equilibrata e tirata fino al suono della sirena. Alla fine ha avuto la meglio la squadra capitolina, che ha retto il confronto contro la prima della classe resistendo all'avvio prepotente dei cfrotonesi, andati al riposo del primo parziale con il vantaggio di 4-3. Un margine risicato, che col passare del tempo si è trasformato in un ribaltone a favore di Roma, che nei successivi tempi ha regolato i crotonesi con personalità e audacia, vincendoli entrambi di misura e con l'effetto di trovarsi sopra all'ultimo quarto. E qui la partita si è fatta ancora più tesa e avvincente, con le due squadre pronte a ribattere colpo su colpo e la voglia di non lasciare pertugi agli avversari. Una frazione che si è chiusa con due reti ciascuna e l'Auditore costretta anche ad inseguire una situazione di doppio svantaggio, con l'8-9 e qualche secondo ancora da disputare che lasciavano auspicare per un insperato pareggio. Ma l'ultimo affondo dell'Auditore si è spento sul fondo con l'Olympic che ha tirato un sospiro di sollievo portandosi a casa una vittoria davvero preziosa e significativa nella tana ancora inviolata della battistrada, peraltro reduce anche dalla vittoria di sette giorni prima contro Napoli. Ma stavolta il verdetto non ha sorriso ai crotonesi, che incassano la sconfitta e si rimboccano le mani per fare in modo si tratti di un semplice passaggio a vuoto in un contesto che resta di assoluto splendore.

AUDITORE 8

OLYMPIC ROMA 9

parziali: 4-3; 1-2; 1-2; 2-2

RARI NANTES AUDITORE: Ruggiero, Chiodo, Abela (1), Zovko (2), Candigliota, Tkac, Giacoppo, Spadafora (1), Lapenna (2), Privitera (1), Orlando (1), Caliogna, Palermo, Gerace. Allenatore: Arcuri.

OLYMPIC ROMA: Giannotti, Ballarini (1), Capezzone, Graziosi (1) Lo Re, Di Santo, Gianchetti (2), Kadar (3), Di Bella, Fiorllo, Carrozza (1), Patti, Peluso, Fabrucci (1), Fiorillo. Allenatore: Fiorillo.

ARBITRI: Guarracino e Rotondaro.