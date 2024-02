Serie C, per il Crotone nuovo pareggio: allo Scida Gomez fa doppietta ma non basta per superare il Taranto

L'astinenza continua. Così come la capacità di sorprendere di una squadra che non riesce a trovare equilibri e linearità, proponendo una versione 'allegra' dopo i due pareggi senza reti collezionati contro Benevento e Picerno. Un trittico di impegni ravvicinati che si conclude con un pareggio, dunque, l'ennesimo di una serie che registra cinque pari e una sconfitta nelle ultime sei uscite, con il successo che manca ora dal 13 gennaio. Un periodo che ha rimesso in discussione tante certezze e sicurezze, disagio esposto anche contro il Taranto, partita dai mille risvolti: dal vantaggio di Gomez all'uno-dei pugliesi che in pochi minuti avevano ribaltato il verdetto salvo poi rimediare grazie al rigore battuto da Gomez (ok alla seconda trasformazione) che ha chiuso un cerchio imperfetto. Proprio come il Crotone di questi tempi. Le assenze sono come sempre abbondanti, ma Zauli riesce comunque a presentare un undici all'altezza della situazione, con il tandem Comi e Gomez a guidare l'attacco. Ed è proprio il numero 9 a sbloccare il risultato con un colpo di testo preciso su invito laterale di Battistini. Rotto il ghiaccio, potrebbe profilarsi una sfida più agevole, anche se il Taranto in apertura di ripresa approfitta di una di quelle fasi abuliche che avvolgono il Crotone e lo punisce due volte nel giro di pochi minuti. Sembra l'inizio della fine, ma la squadra di Zauli ha quantomeno cuore e orgoglio da esporre e riesce a riemergere dal momento più critico trovando un rigore che Gomez prima sbaglia, ma la ripetizione decretata dall'arbitro lo riporta sul dischetto, e stavolta l'attaccante non sbaglia. Ci sarebbe tempo per completare la rimonta, ma il Crotone di questi tempi non ha slanci per attivare imprese. E finisce così 2-2, un risultato che lascia tutto invariato in quota playoff, alimentando quel senso di incompiuta che circonda il Crotone.

CROTONE 2

TARANTO 2

MARCATORI: 24’pt e 32’st su rigore Gomez (C), 17’st e 24’st Kanoute (T)

CROTONE: Dini; Battistini, Gigliotti, Loiacono (29’st Felippe); Rispoli, D’Angelo, Vitale (29’st Comi), Giron; Kostadinov (1’st D’Ursi), Tribuzzi; Gomez. A disp. : D’Alterio, Valentini, Leo, Crialese, Costa, Bruzzaniti, Cantisani. All. Zauli

TARANTO: Vannucchi; Riggio, Miceli, Ferrara; Valietti, Calvano, Matera (26’st Fiorani), Zonta (1’st De Marchi), Panico (1’st Bifulco); Simeri (1’st Enrici), Kanoute (45’st Orlando). A disp. : Loliva, Mastromarco, Papaserio, Ladinetti, Fabbro, De Marchi, Capone. All. Capuano

Arbitro: Zanotti di Rimini.

Ammoniti: D’Angelo (C), Calvano (T), Gomez (C), Kanoute (T), Miceli (T), Valietti (T), Ferrara (T), D’Ursi (C)

Spettatori: 4.143