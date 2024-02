Anniversario naufragio Cutro, Schlein e Boldrini alle inizizative di ricordo

CROTONE - La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha annunciato che domenica 25 febbraio sarà a Crotone per partecipare alle manifestazioni per ricordare il naufragio di Cutro del 26 febbraio. Lo ha annunciata la stessa segretaria durante la relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno a Roma.

"Domenica tornerò a Cutro per le manifestazioni che si svolgeranno per l'anniversario della strage. Chiediamo verità e giustizia, ma ancora non abbiamo avuto risposta dal governo. Continuiamo a chiedere: come è potuto accadere? Perchè non sono partiti i soccorsi con i mezzi più adeguati della guardia costiera?". Elly Schlein era stata già a Crotone per fare visita alla camera ardente allestita al Palamilone. Una visita avvenuta all'indomani della sua elezione ala segreteria del Pd. Alle manifestazione in memoria delal strage di migranti ci sarà anche l'ex presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini