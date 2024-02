Jobel, ancora qualche posto per giovani interessati al Progetto Erasmus+ 2023/2024

CROTONE - Mancano pochi giorni al termine per l’iscrizione al progetto Erasmus+ 2023/2024 promosso dal Consorzio Jobel in collaborazione con Confcommercio Calabria Centrale, Cisl Magna Grecia, l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Polo” di Cutro, il Liceo Scientifico “Filolao”, l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Pertini-Santoni” e il Comune di Carfizzi. Si tratta di un’opportunità formativa e professionale all’estero, nel campo della comunicazione, del turismo e delle nuove tecnologie, per 20 neodiplomati che hanno conseguito il titolo nell’anno scolastico 2022/2023 presso istituti scolastici della Calabria.

A breve i ragazzi dovranno partire per le sedi internazionali selezionate per il progetto (Portogallo, Spagna, Bulgaria e Germania), sono pervenute già diverse adesioni, ma c’è ancora posto per qualche altro studente. I giovani interessati devono inviare il proprio curriculum e piano di studi a info@jobel.org, permettendo così di personalizzare il progetto formativo in base alle loro esigenze.