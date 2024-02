Melissa, corso per l'utilizzo del defibrillatore a personale laico e sanitario

MELISSA - Si è concluso il secondo corso di formazione Basic Life Support and Defibrillation presso la scuola Giovanni XXIII di Melissa. Questa iniziativa, volta a formare il personale laico e sanitario sulle pratiche di rianimazione cardiopolmonare, ha rappresentato un importante passo avanti per la comunità locale. "Si è trattato di un corso altamente partecipato e coinvolgente - si legge in una nota - durante il quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di acquisire conoscenze fondamentali sulla rianimazione cardiopolmonare, sull’utilizzo del defibrillatore e sulle procedure di emergenza. L’entusiasmo e l’impegno dimostrati dai partecipanti hanno reso l’esperienza formativa estremamente gratificante e promettente per il futuro della sicurezza e del benessere nella comunità di Melissa. Il coinvolgimento del personale laico rappresenta un passo avanti nella promozione della sicurezza e della prontezza nell’affrontare situazioni di emergenza nella nostra città".