Savelli, l'associazione #IoResto in visita al parco astronomico per conoscere il territorio

SAVELLI - Prosegue il progetto dell'associazione culturale #IoResto 'Diario del Territorio' con la visita al parco Astronomico “Lilio” di Savelli. Il 17 Febbraio infatti #IoResto insieme ad un gruppo di amici e partecipanti hanno visitato un luogo magico nel verde dei pini di montagna tra gli alberi del Parco della Sila in cui, sotto la sapiente guida di Michele Caccia e Karina Spina si sono siamo immersi per ascoltare l’ambiente, osservare la vegetazione ed i segni del passaggio furtivo degli abitanti del bosco. "Una struttura scientifica di eccellenza - si legge in una nota - per la didattica, la divulgazione e la ricerca astronomica, sempre attenta alle comunicazioni internazionali e pronta ad accogliere turisti di ogni nazione,grazie al lavoro di interprete di Stefania Santantonio. Il Parco, intitolato in memoria del Medico e Astronomo di Ciró “Luigi Lilio”, con il suo osservatorio astronomico, il suo planetario con simulatore realistico dei corpi celesti e dei fenomeni astronomici, la competenza e professionalità del direttore scientifico Angela Zavaglia e dell’astrofilo Umberto Rossini, ci ha “trasportato” - si legge ancora - nelle meraviglie e nelle emozioni del cielo stellato. Lo spettacolo al planetario ha incantato il pubblico, durante il quale è stato anche trattato l'inquinamento luminoso e l'adozione di stili di vita sostenibili, mentre l'osservazione del sole, attraverso il potente telescopio dell'Osservatorio, ha regalato emozioni uniche.