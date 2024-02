Crotone-Taranto, Zauli: "Dispiace non riuscire a vincere, e non cerco alibi. Ma io vedo la squadra che gioca e lotta"

L'astinenza continua. E fanno sei partite senza vittorie, con l'ultimo pareggio della serie arrivato in modo anche rocambolesco contro il Taranto. Un punto che rallenta ulteriormente la corsa e che evidentemente non è gradito all'ambiente, con Zauli in parte deluso ma anche confortato dalla reazione dei suoi, al netto di imperfezioni oggettive che continuano a macchiare il percorso. “E' stata una partita contro una squadra tosta - ha dichiarato l'allenatore - ed a mio avviso abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove i nostri avversari si sono difesi bassi e noi abbiamo fatto fatica a creare situazioni da gol. Eravamo riusciti comunque a segnare e non ricordo occasioni del Taranto. All'intervallo c'è stato il cambio di Kostadinov con l’inserimento di un altro attaccante, anche perchè per me D'Ursi è un attaccante. Poi ci siamo abbassati troppo con il Taranto che ha messo la terza punta per recuperare la partita”. E quella è cambiata improvvisamente, con il Crotone che si è trovato sotto e l’esigenza di operare cambi apparsi tardivi: “Dovevo fare prima i cambi? Ci stavo ragionando - ammette -, siamo passati dal risultato di vantaggio a quello di svantaggio in appena 7 minuti. La squadra poi si è riequilibrata con il 4-4-2, ci siamo alzati andando anche vicino alla vittoria. Il Crotone ci ha provato fino all'ultimo”.

Un percorso a rilento che però preoccupa soltanto in parte l’allenatore, il quale prende anche le cose buone: “Quei quindici minuti finali con la squadra protesa all’attacco per controribaltare il risultate sono l’indice di un gruppo che è sul pezzo e punta sempre al massimo. Noi ce la giochiamo alla pari con le altre, commettiamo degli errori come li commettono anche le altre altrimenti le partite non finirebbero in pareggio, sono partite equilibrate, dispiace non vincere, non siamo contenti e non cerco alibi. Io vedo la squadra che gioca, lotta, avrebbe meritato tante volte di più. Anche stavolta hanno lottato fino alla fine quindi vuol dire che i ragazzi hanno lo stimolo di voler andare oltre, poi giochiamo con squadre pari a noi che dimostrano di poter fare un campionato di alta classifica. Sono partite equilibrate e dentro queste partite ci sono degli errori. Comprendo che c’è il blasone del Crotone, che si vorrebbe essere primi ma lo vorremmo essere tutti e lo spirito di questi ragazzi li permetterà di stare tra le prime a fine campionato”.