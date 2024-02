Serie C, il Crotone esonera Zauli. In pole per la panchina c'è Silvio Baldini

Dal Taranto al...Taranto. Un girone dopo, per Lamberto Zauli la musica che suona è la stessa. E stavolta senza ripensamenti, perchè se allora l'esonero fu stoppato dall'intervento dei giocatori, che ammisero le proprie colpe chiedendo alla società di proseguire con lui, stavolta non ci saranno intromissioni o ripensamenti. La società ha infatti deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore all'indomani della prova deludente contro il Taranto, l'ennesimo di un percorso nuovamente singhiozzante dopo una fase illusoria generata proprio dalla presa di posizione dei suoi giocatori. Ma in definitiva tra Zauli e il Crotone non è mai scoccata la scintilla: arrivato a febbraio dello scorso anno, ha traghettato il Crotone ai playoff uscendo in malomodo contro il Foggia sciupando un doppio vantaggio con un secondo tempo suicida nella sfida di ritorno. Il club chiuse il rapporto a giugno, salvo poi richiamarlo alla base dopo aver sondato, senza successo, altre opzioni. Ma era chiaro si trattasse di una scelta 'forzata', e difatti la stagione è vissuta con un andamento mai convincente. A metà ottobre l'esonero a seguito di una serie di prove e risultati deludenti, ma ci fu il dietrofront grazie all'intervento dei giocatori. Il percorso incontrò una gradevole velocità con risultati finalmente in linea con il progetto, e una risalita confortante verso le posizioni più ambite. Ma proprio nel momento di maggiore slancio, il nuovo crollo, inspiegabile e immotivato. Avrà pesato la campagna invernale, ma in sostanza resta quel senso di incompiuta e un feeling mai sbocciato. Che si conclude un anno esatto dopo, con la squadra in zona playoff e la panchina che potrebbe essere affidata a Silvio Baldini.