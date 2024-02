Mafia, "i martiri della legalità" nei racconti degli allievi del liceo scientifico Filolao

A partire dal mese di gennaio il Liceo scientifico Filolao ha accolto il progetto promosso dal presidente del Coordinamento nazionale docenti diritti umani, Romano Pesavento "I nostri studenti raccontano i martiri della legalità”. Le classi III C e III G, in occasione delle tristi ricorrenze, hanno inziato a ricordare le vittime innocenti di mafia con elaborati che ne raccontano in breve la storia.

Una lunga scia di sangue che parte dal banchiere Notarbartolo

In un paginone pubblicato nell'edizione di questa mattina (20 febbraio 2024) del Crotonese in edicola, vengono ricordati i caduti di gennaio e dei primi di febbraio, dalla fine dell'Ottocento ad oggi, con testi a firma di Giulia Vinci, Serena Macrì, Linda Ligorio, Erika Pirillo, Monica Varano, Antonio Milizia, Nicholas Corrado, Giuseppe Carchivi, Arianna Balota, Alessandro Manica, Barbara Mancuso, Sofia Favaro, Giovanni Serrao ed Alessandro De Rosa.

Per educare le nuove generazioni al rifiuto del credo mafioso

L’elenco delle vittime innocenti di mafia è lungo, come lungo è ancora l’anno scolastico. Al prossimo mese.