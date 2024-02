Kroton Nuoto, in bella evidenza gli Esordienti A e B alla terza prova tempi di Reggio Calabria

Seconda uscita stagionale per il settore esordienti della Kroton Nuoto (A e B), allenati da Giada Maiorano e Antonio Proietto. Il lavoro degli ultimi giorni ha pagato in termini di prestazioni, visto che ci sono stati dei miglioramenti praticamente da parte di tutti gli atleti che sono scesi in vasca domenica 18 febbraio a Reggio Calabria, nell'ambito della terza prova tempi per la qualificazione ai campionari regionali di categoria. Un gruppo di giovanissimi proiettato verso obiettivi importanti e che rappresenta un ottimo ricambio generazionale del settore agonistico della Kroton Nuoto, ripartito lo scorso anno dopo un lungo periodo di stop a causa delle note vicende che hanno interessato la società pitagorica. L’obiettivo a breve termine è quello di portare a marzo il settore esordienti a disputare delle ottime finali regionali, mentre gli altri saranno impegnati già nel prossimo fine settimana nella terza prova tempi e, successivamente, a Ostia per il meeting Big Blu, tra i più importanti a livello nazionale.