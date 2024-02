Magna Grecia Comics, presentato il premio nazionale per le Grafic Novel italiane

LE CASTELLA - "Un premio alle Graphic Novel, al fine di far elevare questo genere editoriale alla stregua degli altri". E' stato presentato in questo modo il premio nazionale Graphic Novel Italiane inserito nel "Magna Grecia Comics" che si svolgerà nella fortezza di Le Castella dal 23 al 25 febbraio. Si tratta del primo premio istituito in Italia per la Grafic Novel e che è inserito come illustrato da Giovanni Lentini, Direttore Generale di Fondazione Odyssea, nell'ambito del XXII edizione del Festival dell'Aurora "Ri(e)voluzione". Il Presidente ed ideatore del Premio, Simone Carozzo, ha spiegato di averlo voluto creare "al fine di far elevare questo genere editoriale alla stregua degli altri (Narrativa, Saggistica, Poesia), definendolo una forma d'arte che unisce le parole alle immagini fumettistiche".

Un'idea che nasce su ispirazione del Premio Caccuri per la Saggistica, che negli anni si è storicizzato e diventato un punto di riferimento per la cultura letteraria nazionale. La richiesta del Presidente è che questo evento possa essere percepito come un'occasione per l'intero territorio e che veda la partecipazione dell'intera popolazione del bellissimo borgo di mare, simboleggiato dal Magico Castello Aragonese che sorge in mezzo al mare.

I vincitori delle diverse categorie saranno premiati con una creazione del Maestro Orafo Michele Affidato. Un evento che porterà, come illustrato da Romano Pesavento, direttore artistico del Magna Grecia Comics, nella cittadina di Le Castella alcuni tra i più famosi ed apprezzati autori del fumetto nazionale che vantano collaborazione con le case editrici nazionali e internazionali come la Sergio Bonelli Editore, Marvel, DC Comics. E' stato ricordato che molti di questi autori non sono mai venuti in Calabria e che l'evento sta attirando l'attenzione a livello nazionale, tanto che durante l'inaugurazione di venerdì pomeriggio vi sarà un collegamento online con il Ministero della Cultura e il Comune di Lucca, per dimostrare il legame che esiste con il Lucca Comics and Games, la principale fiera del settore italiana.

Pesavento ha aggiunto che oltre i molti workshop per gli studenti delle scuole e gli incontri con il pubblico, gli ospiti effettueranno un firma copie dei loro album ed ognuno di loro ha donato all'evento una loro stampa che verrà distribuita gratuitamente in sole 50 copie numerate, che sicuramente attirerà i molti collezionisti del settore. Oltre agli ospiti e premiati già affermati sarà allestita un'area dove esporranno giovani artisti che vogliono confrontarsi con il pubblico e magari chiedere consigli ai professionisti con la speranza di crescere artisticamente. A colorare ambiente saranno i Cosplayer, ragazzi che si vestono come i personaggi dei fumetti, film e cartoni animati che faranno un raduno e scatteranno foto a Le Castella.