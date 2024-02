Parte l'avventura di Silvio Baldini: "Voglio essere utile e regalare gioia ed emozioni"

"Il calcio non è l'espressione del risultato, ma è l'espressione delle emozioni. E soltanto attraverso queste si possono raggiungere dei risultati importanti". L'incipit delle parole di Silvio Baldini fotografa nitidamente i suoi valori e lo spessore umano. Un processo prioritario ed essenziale del percorso di Silvio Baldini, uomo verace, schietto, trasparente. E che antepone concetti in parte 'alieni' per il calcio tritacarne di quest'epoca. Ma lui è rimasto ancorato a valori autentici, quelli che lo hanno spinto a staccare la spina per sei anni con questo mondo alla ricerca di se stesso, così come anche ad accettare la sfida con la Carrarese, allenata per quattro anni senza ricevere alcun introito economico. Gratis, soltanto spinto dalla passione per lo sport e la voglia di essere utile, regalando emozioni e felicità. Anche questo lo ha spinto ad accettare Crotone e il suo progetto, accolto con entusiasmo e quella vogflia di rimettersi in gioco, preferendolo anche ad altre soluzioni. "Non c'è stato bisogno di parlare - ha ammesso l'allenatore -. L'accordo è stato immediato, sono contento di questa sfida e metterò tutto me stesso. Ho preferito limitare l'accordo fino a giugno proprio per senso di rispetto e responsabilità. So che c'è un progetto della proprietà ma devo conquistarmelo sul campo. Altrimenti avrei potuto accomodarmi sul 'paracadute' di un contratto pluriennale. Invece questo deve spingerci a dare il massimo proprio perchè il rinnovo lo dovrò meritare con i risultati.

"Bisogna lasciare da parte gli egoismi e guardare al bene di tutti. Io sono contento quando offro felicità, gioia, emozioni. E questo i giocatori devono comprenderlo, perchè soltanto attraverso questo riesci ad ottenere felicità interiore, ad essere realizzato. Purtroppo in questo mondo stagna ancora quel senso di tornaconto personale dove ingaggi e visibilità individuale prevalgono, ma io punto su altri concetti e aspetti. Io guardo le cose non con gli occhi, ma con il cuore. E se tu ci credi, i risultati arrivano. I miei giocatori, se vogliono fare una carriera importante, devono guardare le cose con il cuore. Non ho paura a metterci la faccia, so che è un percorso difficile, ma se ci sarà sinergia tra noi arriveremo all'obiettivo".

C'è poi la naturalmente qualità professionale di un allenatore che ha un lungo percorso di successi, diluito in tutte le categorie. E che Crotone avrebbe potuto abbracciare tanti anni prima: "Conosco la famiglia Vrenna da almeno vent'anni, ci legano stima e affetto e questo matrimonio si sarebbe potuto fare anche in passato. Ma non si erano messi insieme tutti gli ingranaggi e l'affare saltò. Ed era come se nel mio percorso qualcosa mancasse, che ora si completa con questo rapporto che spero ci porti verso il successo che tutti auspichiamo, che significa portare il Crotone più in alto possibile". Un progetto affascinante ma complesso, e Baldini spiega bene il lavoro che lo attende: "Partirò sempre dal concetto delle emozioni e della gioia, della condivisione e della felicità di fare le cose per il bene collettivo. Per me non esistono gerarchie, ma la capacità di lottare, dare il massimo e mettersi a disposizione. Anche adattandosi a ruoli e mansioni che potrebbero sembrare controproducenti. Un percorso difficile, ma se riesci ed entrare nel cuore dei giocatori, entrerai anche nella loro testa e svilupperai questo meccanismo virtuoso".

Sul piano squisitamente tecnico, ha le idee chiare, in attesa di prendere confidenza con le nuove risorse a disposizione: “Non sono venuto qui a fare il sergente di ferro o a dettare regole. Mi aspetto una partecipazione e dedizione da parte di tutti per il bene della squadra. I giocatori dovranno produrre gioia e coraggio. A me piace attaccare, perchè quando vado allo stadio piace emozionarmi e vedere gol. Ma dovremo farlo con equilibrio, attaccanto e difendoci da squadra, rimanendo corti come fanno le grandi squadre. E fare tutto questo bisognerà anzitutto entrare nel cuore dei giocatori, perchè così facendo loro sanno disposti ad ogni tipo di adattamento”.