Crotone, cambio viabilità cittadina per l'inaugurazione del 'Giardino di Alì'

CROTONE - Ad un anno di distanza dalla tragedia di Steccato di Cutro, Crotone non dimentica e per omaggiare le vittime l’amministrazione ha deciso di piantare 94 alberature, una per ogni vittima di una strage che ha profondamente colpito la comunità cittadina. Il giardino sorgerà in via Miscello da Ripe il 25 febbraio 2024 alle ore 10.00.

Al fine di consentire lo svolgimento dell’inaugurazione sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina: il divieto di sosta con rimozione coatta, per giorno 25 febbraio 2024, su tutto il piazzale Nettuno, dalle ore 07.00 sino alle ore 14:00; il divieto di transito, per giorno 25 febbraio 2024, su via Miscello da Ripe dall’incrocio con via Arrigo Boito fino all’incrocio con la rotatoria Carlo Turano, dalle ore 8.30 fino a termine cerimonia.