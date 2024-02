Nuovo edificio del liceo 'Gravina', avviato il cantiere per la costruzione

CROTONE - La Provincia di Crotone ha consegnato, nella mattina del 22 febbraio, i lavori per la realizzazione del primo lotto del nuovo edificio scolastico che ospiterà il liceo 'Gravina' nel quartiere di via Acquabona. Diventerà la sede unica del Gravina che è una delle scuole più frequentate della provincia con 900 studenti divisi in 49 aule distribuite in 5 plessi. Una scuola che da 62 anni attendeva una sede unica. I lavori avranno una durata prevista di un anno e mezzo e serviranno a realizzare la prima parte del complesso scolastico che avrà una superficie coperta di 555 m2 nella quale saranno ubicati, al piano terra, 3 aule, segreteria, sala professori, un gruppo bagni, un deposito attrezzi; al primo piano 5 aule, 1 aula speciale, 1 gruppo bagni. I lavori sono stati finanziati con 2,3 milioni di euro ottenuti dalla Provincia attraverso il Pnrr. “Nel frattempo - ha spiegato il presidente della Provincia, Sergio Ferrari - avvieremo l’iter per il secondo lotto per il quale a giorni la Regione Calabria ufficializzerà il finanziamento di oltre 3 milioni di euro”.

La nuova scuola verrà realizzata con il sistema palafitta e poggerà su 80 plinti sollevata da terra per permettere di rendere visibili gli scavi archeologici. L'edificio, infatti, verrà realizzato in un sito ad alto interesse archeologico dove nei prossimi giorni sarà avviato il primo scavo nell'ambito di Antica Kroton. “Il 4 marzo - ha annunciato il sindaco Vincenzo Voce - cominceremo gli scavi in questa area del Gravina per la valorizzazione del sito”.

Alla consegna dei lavori era presente anche il dirigente scolastico del ‘Gravina’, Antonio Santoro, che ha voluto ricordare le ‘battaglie fatte dalla dirigente Donatella Calvo per la scuola” aggiungendo: “Questa è la volta buona grazie alla convergenza di intenti tra istituzioni. Sono 62 anni che aspettiamo una sede unica è questa è l’occasione giusta per portare avanti un diritto per una intera collettività”.