Provincia di Crotone e Upi avviano programma per lo sport nelle scuole superiori

Arricchire l’offerta formativa sportiva dei giovani e degli studenti della scuola secondaria, valorizzando l’educazione fisica e motoria come disciplina che risponde ai bisogni reali che essi hanno. Questo lo scopo del programma G.A.M.E. (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment) APG 2022 denominato: “Fare squadra” del quale si è discusso mercoledì 21 Febbraio nel Palazzo della Provincia di Crotone. Il progetto è finanziato alla Provincia di Crotone dall’UPI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo di € 125.000 ed ha come obiettivo il consolidamento delle competenze motorie, lo sviluppo di conoscenze relative alla prevenzione, salute e sicurezza, l’assunzione di responsabilità nei confronti delle proprie azioni, scelte e nei rapporti con gli altri, la sperimentazione di discipline sportive.

L'incontro si è svolto alla presenza del dirigente del Settore 5, Arturo Crugliano Pantisano e della Project Manager del progetto Angela Macrì. Sono state sottoscritte le Convenzioni per l’avvio delle azioni previste a favore dei giovani alunni delle scuole Secondarie Superiori. I partner coinvolti e che hanno sottoscritto le convenzioni che avranno la durata di 1 anno, sono:

Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone - Indirizzo Sportivo (Partner 1)

I.I.S. Polo di Cutro - Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Le Castella (Area sud della Provincia) (Partner 2)

I.I.S. G. Gangale di Cirò Marina – Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione di Cirò Marina (Area nord della Provincia); (Partner 3)

Polisportiva “Punta Alice” di Cirò Marina; (Partener 4)

Comitato Regionale FIDAL Calabria (Partener 5)

Comitato Regionale U.S ACLI Calabria (Partener 6)

Partner Associati:

Comune di Crotone;

Comune di Cirò Marina;

Comune di Isola Capo Rizzuto;

Accademia dei “Pitagorici”;

Consulta Provinciale Studentesca;

Associazione ACAM Beethowen.

Collaborazioni

Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone Ambito III

Area Marina Protetta di Capo Rizzuto

Nello specifico le azioni progettuali previste nel progetto sono:

SPORT E PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI

Laboratori tematici rivolti agli alunni degli istituti alberghieri e/o ITS - “Teorema del benessere” (attività motoria+alimentazione= benessere) A2+B2=C2;

Laboratori esperienziali inseriti nelle attività ordinarie di Cucina e Bar sul tema Alimentazione e Benessere Psicofisico - (Il vitto pitagorico) = la dieta Pitagorica come precursore della dieta mediterranea;

Realizzazione di un contest: Game Chef= realizzazione di un Menù di archeogastronomia

SPORT E DISABILITA’

R ealizzazione di eventi e pratiche sportive per i giovani disabili (formazione per i docenti di educazione fisica e di sostegno, preparazione delle attività sportive a favore dei disabili e organizzazione di 1 giornata di sport e inclusione con il coinvolgimento delle famiglie);

Organizzazione di manifestazioni e gare sportive che permettano l’inclusione di giovani con disabilità.

SPORT E COMUNITA’

Organizzazione della Notte bianca dello sport (inizio al mattino con la giornata dell’arte che coinvolge tutte le scuole secondaria di secondo grado e con la rappresentazione dei diversi sport attraverso l’allestimento di stand, promossi dalle Scuole e dalle ASD locali e i diversi club sportivi);

Organizzazione di manifestazioni e gare sportive che permettano l’inclusione di giovani con disabilità.

Giochi interprovinciali senza frontiere (Giochi della Grecia d’Occidente alle radici dell’Olimpismo in Italia)

Organizzazione del Viaggio di Pitagora in barca a vela per le delegazioni delle province del sud che prenderanno parte ai giochi interprovinciali di cui la Provincia di Crotone ha ottenuto il coordinamento;

Organizzazione di competizioni legate alle discipline classiche delle Olimpiadi Antiche, che vede la città di Crotone quale terra di atleti in Grecia d’Occidente, pertanto saranno organizzate gare, quali: stadio (m 200) femminile e maschile; diaulo (m 400) femminile e maschile; dolico (m 1500) femminile e maschile; lancio del peso femminile e maschile; salto in lungo femminile e maschile.

E' stato anche reclutato il Componente del Comitato Giovani per la Provincia di Crotone, che avrà il compito di raccogliere le istanze, i bisogni, i desideri e le idee dei giovani del territorio provinciale nonché, essere “animatore” rispetto ai ragazzi coinvolti nelle attività di progetto nel proprio territorio di riferimento. “Con questa nuova iniziativa – ha affermato il Presidente Ferrari – vogliamo ribadire il nostro impegno a favore dei giovani. Siamo convinti, infatti, che le azioni da intraprendere anche in questo nuovo progetto, oltre che fornire conoscenze e competenze specifiche delle varie discipline, siano anche un’occasione di socializzazione, di confronto, di scambio tra pari, per contrastare la solitudine e la mancanza di interessi da coltivare che caratterizza molti giovani”.