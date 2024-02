Judo, ai prossimi campionati Italiani Cadetti di Policoro presente l'isolitano Francesco Ocone

Il prossimo fine settimana, il PalaErcole a Policoro sarà il palcoscenico di un appuntamento imperdibile per gli appassionati di judo, con i Campionati Italiani Cadetti A2 che vedranno sfidarsi i migliori atleti del Paese. Le gare inizieranno sabato alle 8:30 per le categorie maschili e domenica alle 9:00 per quelle femminili, promettendo emozioni e spettacolo.



Tra gli atleti che rappresenteranno il territorio di Isola di Capo Rizzuto, spicca il nome di Francesco Ocone, giovane promessa della Judo Calabro Loprete. Nato nel 2007, Francesco si appresta a vivere la sua prima esperienza su un tatami nazionale, gareggiando nella categoria -66 kg. La sua qualificazione, ottenuta lo scorso 4 febbraio presso la sede del CUS Cosenza, è stata caratterizzata da tre incontri memorabili, accolti con calorosi applausi.



Da sottolineare è il fatto che Ocone non sarà solo il rappresentante di Isola di Capo Rizzuto, ma di tutta la regione Calabria, un territorio noto per le sue sfide quotidiane impegnative. La sua partecipazione è un vanto per l'intera comunità locale, poiché raggiungere questo livello di competizione è già di per sé una vittoria straordinaria.



L'allenatrice Teresa Loprete esprime la sua soddisfazione per la preparazione intensiva svolta nei mesi precedenti e quella in corso in palestra in questi giorni, accompagnando nuovamente un figlio di Isola a realizzare il proprio sogno nel mondo del judo. La dedizione e l'impegno dell'atleta, uniti alla guida esperta dell'allenatrice, fanno di Francesco Ocone una speranza per il futuro del judo calabrese.