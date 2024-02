Lotta Olimpica, ai campionati under 17 di Ostia presente l'atleta dell'Akc Sergio Esposito

ll PalaPellicone di Ostia è pronto ad ospitare il Campionato Italiano Master e i Campionati Italiani U17 di lotta, in scena da venerdì 23 a domenica 25 febbraio. Per quanto riguarda gli U17 a rappresentare l’ASD Accademia AKC Crotone settore Lotta Olimpica ci sarà Sergio Esposito che in questi giorni è messo sotto pressione dal M° Maurizio Tripaldi. Il crotonese, guidato dal Coach Andrea Esposito, sarà in gara nella Lotta Libera maschile che insieme alla greco romana e la femminile completano tutti e tre gli stili, con dieci categorie di peso ciascuno, con un totale di circa 300 giovani lottatori pronti a darsi battaglia per il titolo nazionale di classe. Venerdì 23 sarà dedicato interamente ai Master di libera maschile e di greco romana, suddivisi in 5 classi d’età che vanno dai 36 ai 60 anni compiuti. Sabato 24 sarà il turno della libera femminile e maschile U17, mentre domenica 30 solcherà le materassine la greco romana, sempre U17. In entrambi i giorni si inizierà alle 10:00. Da tutto il Consiglio Direttivo dell’Accademia un forte in bocca al lupo al team crotoniate sicuri che faranno la loro parte con la passione e l’impegno che da sempre li contraddistingue.