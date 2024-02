Anniversario naufragio Cutro, la coda di paglia Piantedosi in visita segreta a Crotone e Cutro

CROTONE- E' arrivato alla chetichella come coloro che hanno paura, coloro che nascondono qualcosa, coloro che hanno la coda di paglia. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi - colui che definisce i migranti carico residuale o irresponsabili - è giunto poco dopo le 8.30 del 23 febbraio a Crotone senza alcun preavviso. E' arrivato, proprio nei giorni in cui si stanno realizzando le iniziative per ricordare l'anniversario della strage di migranti di Steccato di Cutro, con lo scopo di portare dei fiori sulla tomba di Alì un neonato morto nel naufragio che è sepolto al cimitero di Crotone. Il ministro si è poi recato al giardino di Ali composto da 94 alberi (tanti quanto le vittime del naufragio) che il Comune di Crotone inaugurerà domenica per ricordare il drammatico evento di un anno fa. Piantedosi è quindi andato al cimitero di Cutro dove si trovano sepolte alcune delle vittime del naufragio. Ad accompagnare Piantedosi c'erano il prefetto Franca Ferraro, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ed i sindaci di Crotone Vincenzo Voce, e di Cutro, Antonio Ceraso che hanno saputo all' ultimo momento della visita.

Sarebbe stato tutto molto bello se solo Piantedosi non avesse fatto tutto di nascosto per evitare le possibili domande dei tanti giornalisti che in questi giorni sono già a Crotone per l'anniversario del naufragio. Ci sarebbe piaciuto chiedere delle promesse non mantenute, delle sue dichiarazioni sui risarcimenti da parte dello Stato a familiari delle vittime, sopravvissuti fatte proprio a Crotone nella pomposa manifestazione di chiusura del Pon legalità. Ci sarebbe piaciuto chiedere al ministro se ritiene ancora irresponsabili coloro che fuggono dalle guerre e dalle persecuzioni, se davanti a quelle tombe il decreto che porta il suo nome lo ritiene ancora giusto. Invece il ministro dopo aver fatto tappa alla spiaggia di Steccato di Cutro è ripartito per Roma e tanti saluti a tutti. Appaiono fuori luogo anche i ringraziamenti di Occhiuto.