Alla mostra sul naufragio, l'opera del maestro Gerardo Sacco realizzata con i resti della Summer Love

CROTONE - La mostra fotografica ‘I sogni attraversano il mare’ con gli scatti del direttore de Il Crotonese Giuseppe Pipita, inaugurata il 24 febbraio al Museo di Pitagora, è stata impreziosita da un’opera del maestro orafo Gerardo Sacco in memoria delle vittime del naufragio. Il volto di Cristo è appeso alla croce fatta dai resti dell’imbarcazione Summer Love, 35 sono le gocce d’argento che rappresentano i 35 bambini che hanno perso la vita durante il naufragio e che, con profondo senso di dolore, escono dal costato di Gesù come sangue. Una opera unica e dal forte significato simbolico. Un ricordo che il Maestro Sacco non avrebbe mai voluto fare, proprio perché, spiega: “sono anche io padre e nonno e so quanto sia grande l’amore per i figli e per i nipoti e pensare a tutti quei bambini che non ci sono più, a tutte quelle scarpette che ho visto sulla spiaggia, è un dolore troppo grande”.