(FOTOGALLERY) 'La rinascita delle donne', la performance del Theatre de Mahoor contro il regime Talebano

CROTONE - A rendere ancora più significativo l’evento inaugurale della mostra fotografia ‘I sogni attraversano il mare’ è stata la performance del Theatre de Mahoor, una compagnia di donne e uomini di origine afghana, che vivono a Parigi, diretti dal regista scappato dall’Afghanistan Rahguzar Nazir. Gli attori hanno messo in scena una struggente e silenziosa rappresentazione della vita di molte donne costrette a non poter studiare, ostacolate nella loro libertà di pensiero che, all’arrivo dei talebani, decidono di fuggire via dal loro paese di origine sperando in una vita migliore altrove. ‘La rinascita delle donne’ si chiama la performance che nel suo lieto fine è fonte di ispirazione per chi è nato, purtroppo, dalla parte sbagliata del mondo. "All'improvviso venne una nuvole più nera del Mar Nero e coprì con l'oscurità quel cielo soleggiato. Si udì un rumore forte quanto un tuono: i talebani uccidono i nostri giovani, ci portano via le donne. I talebani bruciano i libri, chiudono le scuole e le università e tu non hai più diritto di respirare" recita una delle attrici a rafforzare quanto il regime talebano in Afghanistan soffochi ogni germoglio di speranza. Il pubblico commosso ha infatti omaggiato la compagnia teatrale con un lungo applauso.