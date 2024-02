Naufragio Cutro, amichevole di calcio iniziata con lettura dei nomi delle vittime

CROTONE - E' iniziata con la lettura dei 94 nomi delle vittime della Strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023 la partita amichevole organizzata da ResQ che ha aperto la tre giorni di manifestazioni promosse organizzate dalla Rete 26 febbraio in occasione dell'anniversario del naufragio. Un match, giocato sotto una incessante pioggia, allo stadio Ezio Scida di Crotone, all’insegna dello sport inclusivo, solidale, di memoria e denuncia al quale hanno partecipato circa 40 persone, uomini e donne, tra cui alcuni familiari delle persone annegate. Tutti accompagnati da due storici professionisti, come Damiano Tommasi, ex centrocampista dell’AS Roma e della nazionale e attuale sindaco di Verona, e Antonio Galardo, già capitano e bandiera dell’FC Crotone. In tribuna alcuni studenti presenti nonostante il freddo e la pioggia ed i familiari delle vittime giunti a Crotone per l'anniversario. La gara è terminata 3-3.

“Il calcio – ha detto Tommasi - è un linguaggio universale che permette inclusione e mette in comunicazione persone che sono su binari e traiettorie lontane. Farlo ad un anno di distanza per noi, anche se abbiamo vissuto a distanza quei giorni, era doveroso. Abbiamo vissuto emotivamente quello che è accaduto qui. Quello che è stato fatto dai cittadini calabresi deve essere un orgoglio per il nostro Paese. Il nostro sport, i campionati giovanili sono la rappresentazione dell'Italia di oggi, lo vediamo nei campionati internazionali: chi rappresenta il nostro Paese oggi è segno di una comunità cambiata e che nello sport dimostra una sensibilità che forse è raccontata male ma che nella sostanza c'è. L'immigrazione regge intere comparti economici ed è una grande opportunità per tutti noi visto che manca la forza lavoro nei paesi europei. Le situazioni come queste possono essere accompagnati con progetti, ma il primo passo è affrontare il tema lontano da questioni politiche andando su concreto, parlando di persone, parlando di cultura e di mondi che sono più vicini di quello che erano in passato".

Alla partita ha assistito anche Khaled Ahmad Zekriya, Ambasciatore della Repubblica Islamica e dell’Afghanistan a Roma, che ha spiegato: "La situazione in Afghanistan è peggiorata a causa del regime misogino dei Talebani, che costringono le donne e le minoranze a fuggire". Sulla Strage del 26 febbraio l'ambasciatore ed il futuro delle sopravvissuti e delle famiglie delle vittime ha ribadito: "Si sta lavorando per permettere che queste famiglie vengano riunite. È una questione molto importante a cui stiamo lavorando duramente, governo italiano e ambasciata afgana per dare sostegno e permettere alle famiglie di essere riunite ovunque si trovino. Mi auguro che i nostri sforzi otterranno risultati penso che il governo italiano. Così come ha promesso, la presidente Meloni sta lavorando per permettere che queste famiglie vengano riunite. La cosa più importante è dare risposta alle istanze dei familiari delle vittime, e facilitare presto tutti i ricongiungimenti familiari. Ringraziamo la comunità di Crotone che ha espresso una grande vicinanza al popolo afghano, l’anno scorso così così come oggi".