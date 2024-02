Pallanuoto serie A2, l'Auditore sbanca Roma e si rilancia: in testa è ormai corsa a due con Napoli

La prova che t'aspetti. Quella che restituisce l'Auditore vincente e convincente, che cancella lo scivolone domestico della settimana precedente e riprende la marcia. Lo ha fatto con un blitz autorevole e di personalità a Roma contro la Ss Lazio, superata di misura con un 8-9 che stavolta ha premiato la formazione di Arcuri, che invece sette giorni prima contro l'altra formazione capitolina aveva dovuto pagare dazio.

Arcuri non aveva dubbi sullo spessore mentale e tecnico del suo gruppo, e la risposta in acqua è arrivata puntuale. Un successo messo a repentaglio nel quarto tempo, quando la Lazio è riuscita a recuperare il margine portandosi sul pari, salvo poi arrendersi alla rete di Chiodo arrivata in extremis che ha consegnato un successo fondamentale per la custodia del primato, sempre condiviso con la Canottieri Napoli, vittorioso anch'esso di misura nella sfida interna contro Ischia e sempre appaiato con i crotonesi.

La formazione di Arcuri ha condotto le danze nella prima frazione, chiusa con il margine di 2-3 difeso poi nella seconda, chiusa in parita parziale e con il gol di vantaggio sempre appannaggio dei crotonesi. Un margine dilatato nel terzo quarto, con i crotonesi bravi a rintuzzare l'assalto dei capitolini e allungare fino al 5-7 che sembrava potesse concedere un finale più sereno. Ed invece Lazio nell'ultimo quarto ha alzato intensità e precisione piazzando un break di 2-0 che ha riportato tutto in perfetta parità. Ma a quel punto l'Auditore ha rialzato la testa, intollerante alla rimonta subita con il guizzo di Chiodo che ha rimesso le distanze riportando l'Auditore avanti di un gol a quel punto difeso con tutte le forze.

La corsa per il primato è ormai una questione che riguarda solo Crotone e Napoli visto che dietro Ancona ha perso ulteriore terreno, con sette punti di ritardo che diventa un divario sempre più pesante.

SS LAZIO 7

AUDITORE KR 8

(2-3; 2-2; 1-2; 2-1).

SS LAZIO NUOTO: Pannaccio, Corelli, Dominici, Giacomone, Troiani, Marini, Bucan (2), Costanza, Leporale (1), Vittorioso (2), Gatto, Nenni (1), Marchetti, Tresa (1). Allenatore: Ruffelli.

AUDITORE KR: Ruggiero, Chiodo (1), Abela, Zovko (1), Candigliota, Tkac (2), Giacoppo (1), Spadafora, Lapenna (1), Privitera, Orlando, Caliogna (2), Palermo. Allenatore: Arcuri.

ARBITRI: Nicolosi e Cavallini