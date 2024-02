Verso Foggia-Crotone, Baldini pronto all'esordio in panchina: "Ho trovato un gruppo voglioso e disponibile"

“Ci sono cose molte cose positive: innanzitutto una società che mastica calcio e ha un ottimo centro sportivo, abbiamo tutti e non manca niente. E poi ho trovato dei ragazzi disponibili, vogliosi, che sono dei veri professionisti”. Le prime impressioni di Silvio Baldini sono incoraggianti, proprio quello che cercava il nuovo allenatore del Crotone, che però ora vuole trasferire in campo i princìpi e linee guida della sua gestione. L'impatto favorevole è stato dunque sottolineato dallo stesso coach, pronto per il debutto sulla panchina rossoblù lunedì sera sotto i riflettori dello 'Zaccheria' di Foggia.

Mi aspetto una bella prestazione - spiega l'allenatore - Ho trovato ragazzi attenti ad ogni dettaglio, con grande autostima nonostante il cambio di allenatore, voglia di dimostrare che sono ragazzi capaci di fare un percorso importante. Sono fiducioso, ci siamo allenati e siamo certo di affrontarla con serenità e fiducia.".

Baldini non ha ancora sciolto le riserve sull'assetto da presentare in campo. Fautore del 4-3-2-1, l'allenatore è pronto a valutare la soluzione ideale discutendo con i ragazzi: "Abbiamo provato diversi moduli - conferma- compreso il 3-5-2, il 3-4-3. Diverse prove, mi confronterò con i ragazzi per cercare di capire qualche modulo gli darà più sicurezza. In ogni caso dobbiamo essere padroni del nostro destino in quella partita, e lo dovremo fare cercando di attaccare".

C'è tanta curiosità nel riuscire a vedere quanto del cuore di Baldini è riuscito a trasferire ai ragazzi nei pochi giorni a disposizione. "Lo vediamo lunedì - racconta l'allenatore, quella è la la prova. Se veramente un qualcosa il messaggio è arrivato, sono che faremo qualcosa di importante. Ma la prestazione non mancherà sicuramente".

Tante le assenze in casa rossoblù, le stesse dell'ultima uscita. E dunque per Baldini nessun rientro in suo soccorso, Anche se il tecnico respinge il parafulmine di un potenziale 'alibi', ridimensionando il problema e la parola emergenza. "Tutte le squadre hanno, ma è una parola troppo grande. Le emergenze sono altre, qui siamo un gruppo e quando ne manca uno, c'è l'altro pronto a sostituirlo. Per me sono tutti ottimi giocatori, perchè entrando nel cuore di loro si possono ottenere risorse illimitate. Da tutti".