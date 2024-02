Naufragio Cutro: Elly Schlein su spiaggia Steccato depone fiori in memoria vittime

Ha sostato per alcuni minuti davanti alla croce realizzata con il legno del barcone naufragato ai cui piedi, quindi, ha deposto una corona di fiori: la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha fatto tappa, nel primo pomeriggio, sulla spiaggia di Steccato di Cutro per rendere omaggio alle 94 vittime della tragedia avvenuta il 26 febbraio dello scorso anno. Accompagnata dal deputato calabrese Nicola Irto e da un gruppo di cittadini, Schlein è rimasta in raccoglimento per una decina di minuti sulla spiaggia sferzata dal vento e da una pioggia incessante. Poi, la leader dem è subito ripartita alla volta di Crotone per prendere parte alla manifestazione che sfilerà per le vie del centro fino al palazzetto dello sport al cui interno dopo la tragedia furono allineate le bare dei migranti morti nel naufragio.