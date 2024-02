Naufragio Cutro, Schlein: si sapeva della barca, perché Guardia costiera non mandò motovedette?'

“Come è stato possibile che non siano uscite le motovedette della Guardia costiera per dare soccorso ad un'imbarcazione che si sapeva da ore che era in difficoltà? E’ da un anno che facciamo la stessa domanda al Governo”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein che oggi a Crotone ha preso parte alla marcia per ricordare le 94 vittime del naufragio di migranti avvenuto a Steccato di Cutro il 26 febbraio dello scorso anno. Alla testa del corteo, organizzato dalla "Rete 26 Febbraio", lo striscione portato da alcuni dei sopravvissuti al naufragio con la scritta ‘giustizia e verità’.

Alla marcia oltre ad Elly Schlein ci sono altri esponenti politici e del mondo dell'associazionismo e del volontariato tra i quali Laura Boldrini.